خبير: مصر حققت هذا العام أعلى معدل نمو اقتصادي منذ 11 عامًا.. فيديو

قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن مصر حققت هذا العام أعلى معدل نمو اقتصادي لها منذ 11 عامًا، مشيرًا إلى أن معدل النمو هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وليس فقط في الدول العربية.





وأضاف الدكتور عمرو سليمان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على الفضائية الأولى، اليوم، الأربعاء، أن معدل النمو مستمر في الزيادة عام بعد الآخر ومخطط له وفقًا لخطة مصر 2030 أن يستمر في التزايد.





وأوضح أن ما حدث في برنامج الإصلاح الاقتصادي وسياسات النمو الاحتوائي التي ركزت عليها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة هي التي أسفرت عن تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي واستمرار التوقع بزيادته.





وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف أكد خلاله استمرار تصدر معدل النمو للاقتصاد المصري بقائمة معدلات النمو لأهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط عن عامي 2018 و2019.





وذكر المركز الإعلامي وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن يستمر تفوق معدل النمو للاقتصاد المصري على كل معدلات النمو لاقتصادات المنطقة خلال أعوام 2020 و2021 و2022.





واستعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الفيديو جراف ترتيب معدلات النمو لمصر بين أبرز اقتصادات الشرق الأوسط خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2022



