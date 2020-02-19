خبير اقتصادى: المشروعات التنموية تعمل على خفض معدلات البطالة..فيديو

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن مصر حققت المرجو منها فى تخفيض معدلات البطالة وبذلك بعد السياسة المالية التوسعية التى انتهجتها الدولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى.





وأضاف الدكتور محمود عنبر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على الفضائية الأولى، اليوم الأربعاء، أن السياسة المالية التوسعية تعنى زيادة الإنفاق الحكومى بالشكل الذى يمكن أن يحفز الطلب، بان يكون هناك إنفاق حكومى أكثر يأخذ بين طياته توفير فرص العمل وتشجيع الاستثمارات.





وأوضح أن كل المشروعات التنموية تعمل على خلق وظائف عمل وتعمل على الحراك الاقتصادي وتخفيض معدلات البطالة، وزيادة معدل النمو الاقتصادى، مشيرا إلى أن زيادة الإنفاق الحكومى عمل على زيادة التصنيع، والإطار التشريعى القوى الذى يحفز الاستثمار المحلى وتشجيع المستثمرين على الصناعة الوطنية.





وتابع أن زيادة المنتجات المصرية سيعمل على تقليل الواردات التي تدخل للدولة، مضيفًا أن هناك توصيات من القيادة السياسية لإعادة المصانع المغلقة للعمل مرة أخرى.



