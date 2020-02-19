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توك شو

تسبب كوارث.. خبير يكشف خطورة حمل الهاتف المحمول أثناء القيادة.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:12 م
معتز عاطف ، خبير
معتز عاطف ، خبير سيارات
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شيرين عادل

قال معتز عاطف خبير سيارات: إن الكثير من سائقى الميكروباصات يرتكبون أخطاء كارثية على الطرق والكبارى.

وكشف معتز عاطف خلال استضافته ببرنامج  8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc، أن الكوارث التى ينتهجها سائقى الميكروباصات أعلى المحور عن طريق كسر الإشارة والوقوف أمام السيارات فجأة لنزول الركاب  تعرف بما يسمى " غلق حارة ".

وأشار خبير سيارات، إلى أن تصنيف " غلق الحارة" للدول الأوربية هو قيادة عنيفة  والتى تندرج على إجبار الآخرين على اتخاذ مسار آخر بعد قيام شخص آخر ب " كسر" سيارته امامه دون سابق إنذار.

ولفت معتز عاطف ، إلى أن غلق الحارة تتسبب فى إيذاء الآخرين والتى تنتج عنه حوادث طرق وزيادة ضحاياها يوميا.

وتابع، كثرة حوادث الطرق تحدث أيضا لأسباب تتعلق بتشتيت الانتباه عن طريق ملازمة إمساك الهاتف المحمول أثناء القيادة والتى تتسبب بكوراث و تضاعف نسبة حدوث حوادث الطرق أربعة أضعاف النسبة العادية.


 

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