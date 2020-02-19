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حمل قمرين صناعيين.. إطلاق صاروخ النقل أريان-5 بنجاح.. شاهد

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:27 م
معتز عاطف ، خبير
معتز عاطف ، خبير سيارات
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شيرين عادل

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل إطلاق صاروخ النقل أريان-5. 

وقد أعلنت شركة Arianespace أن صاروخ النقل أريان-5 حمل إلى الفضاء قمرين صناعيين لليابان وكوريا الجنوبية ووضعهما في المدار المقرر. ووفقا لبيان شركة Arianespace الفرنسية. 

بموجب هذه المهمة وضع القمر الياباني JCSAT-17 للاتصالات لصالح شركة SKY Perfect JSAT في مداره أولا ومن ثم وضع القمر الكوري الجنوبي GEO- COMPSAT-2B  لمصلحة معهد البحوث الفضائية الكوري KARI، الذي مهمته مراقبة البيئة. 

الصاروخ أريان-5- صاروخ نقل أوروبي، مهمته نقل الحمولات إلى الفضاء ووضعها في مدار ثابت للأرض. يطلق هذا الصاروخ عادة من مطار كورو الفضائي في جويانا الفرنسية.

يذكر أن اريان 5 هو صاروخ نقل استهلاكي يستعمل لنقل حمولة إلى مدار ثابت جغرافيا في الفضاء قريبا من الأرض أو إلى مدار حول الأرض.


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