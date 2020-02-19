حمل قمرين صناعيين.. إطلاق صاروخ النقل أريان-5 بنجاح.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل إطلاق صاروخ النقل أريان-5.

وقد أعلنت شركة Arianespace أن صاروخ النقل أريان-5 حمل إلى الفضاء قمرين صناعيين لليابان وكوريا الجنوبية ووضعهما في المدار المقرر. ووفقا لبيان شركة Arianespace الفرنسية.

بموجب هذه المهمة وضع القمر الياباني JCSAT-17 للاتصالات لصالح شركة SKY Perfect JSAT في مداره أولا ومن ثم وضع القمر الكوري الجنوبي GEO- COMPSAT-2B لمصلحة معهد البحوث الفضائية الكوري KARI، الذي مهمته مراقبة البيئة.

الصاروخ أريان-5- صاروخ نقل أوروبي، مهمته نقل الحمولات إلى الفضاء ووضعها في مدار ثابت للأرض. يطلق هذا الصاروخ عادة من مطار كورو الفضائي في جويانا الفرنسية.

يذكر أن اريان 5 هو صاروخ نقل استهلاكي يستعمل لنقل حمولة إلى مدار ثابت جغرافيا في الفضاء قريبا من الأرض أو إلى مدار حول الأرض.



