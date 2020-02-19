العرض الفلسطيني يشعل مسرح قصر ثقافة دهميت في أسوان

أشعلت فرقة فلسطين مسرح قصر ثقافة دهميت بعرضها الاستعراضى "أنا فلسطيني"، وتفاعل معها الجمهور بالغناء والتصفيق، بينما قدمت فرقة الوادي الجديد عروض "خزام، مقرونة، دق الكف".

تأسست الفرقة عام ١٩٦٩ وشاركت في مهرجانات تونس، بلغاريا، الجزائر، أسبانيا.





واستضاف قصر ثقافة الرديسية فرقتي الجزائر، بلغاريا، وأدت الجزائر عروضها التي تعبر عن طبيعتهم وتراثهم، بجانب عرض فنى لفرقة بلغاريا تميز بالحركة الإيقاعية المبهرة، بينما قدمت فرقة العريش عروضا فنية مميزة ببيت ثقافة كلابشة معبرة عن التراث السيناوى منها أغاني "زين والله، الدبكة السيناوي، بجانب الرقصات البدوية.





تأتي الاستضافة ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون الذي يقام في الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجارى بمراكز وقرى المحافظة.





وفي قصر ثقافة السباعية عرضت فرقة مرسى مطروح عددا من الرقصات البدوية تمثل الطبيعة البدوية منها "الجلامة، السامر، رقصة الحصاد"، إلى جانب مشاركة فرقة رومانيا بتقديم فلكلور موسيقى راقص.