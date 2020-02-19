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رياضة

صورة السيسي وبن زايد تزين ملعب لقاء السوبر المصري بالإمارات

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:10 م
السيسي ومحمد بن زايد
السيسي ومحمد بن زايد من الملعب
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خاص ابوظبي
زينت صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد ولي العهد ونائب رئيس الدولة ملعب محمد بن زايد الذي يستضيف مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وكتب علي الصورة جملة للشيخ زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات: "نهضة مصر نهضة للعرب جميعا ووصيت أبنائي بأن، يكونوا دائما بجانب مصر". 

ويدخل الأهلي المباراة بعد التتويج ببطولة الدوري الموسم الماضي بينما حقق الزمالك بطولة كأس مصر الموسم الماضي.

تستضيف دولة الإمارات غدا الخميس مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساء بحضور عدد كبير من الجماهير .
صورة السيسي وبن زايد تزين ملعب لقاء السوبر المصري بالإمارات
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