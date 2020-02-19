AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طلب إحاطة للحكومة بشأن مواجهة ظاهرة فوضى العمالة في الصيدليات

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:25 م
صيدلية
صيدلية
Advertisements
فريدة محمد
تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرارـ عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن استمرار فوضي العمالة بالصيدليات وضعف الرقابة عليها من الجهات المعنية.

وقال النائب في طلب الإحاطة، إنه لا يخفي علي أحد الجهود الحكومية الصادقة نحو النهوض بالمنظومة الصحية في مصر، والتغلب علي إشكالياتها بمستهدفات حقيقة نحو الحفاظ علي صحة المواطنين، ولكن عدم الإيمان بالمسؤولية والتقصير الممنهج والمتعمد والاستسهال في أداء العمل، من جانب البعض يشوه هذه التحركات ويلصق بها سلبيات كبيرة.

وأكد أبو العلا أن فوضي العمل بالصيدليات احدي هذه السلبيات التي تشوه أي جهود نحو النهوض بالمنظومة الصحية، بداية من فوضي شراء أسماء خريجي الصيادلة بالباطن ومن ثم فتح صيدليات بأسمائهم لحصولهم علي مقابل مادي والشروع في تسكين عمالة بهذه الصيدليات غير مؤهلة لا من ناحية الخبرة ولا الدراسة، ويتولون صرف الروشتات وهو الأمر الذي يترتب عليه الكثير من الكوارث وضرر للمواطنين وتعرض حياتهم للخطر، وشهدت الفترات الماضية الكثير من الحالات التي تتوفي نتيجة العلاج الخطأ.

ولفت عضو مجلس النواب إلي أن تفعيل الدور الرقابي فى منتهي الأهمية لمواجهة هذه الظاهرة السلبية، والمنتشرة في مختلف المحافظات وخاصة بالأرياف والصعيد ويتعامل البعض مع هؤلاء العاملين بالصيدليات وكأنهم أطباء، مما يضاعف الإشكالية والتداعيات، وبالتالي يقوم بتشخيص الحالة، ما يجعل هناك عوار كبير في صرف الدواء دون روشتة طبية مما تكون نتائجه السلبية أكبر وأكبر، ومن ثم صيدليات مصر في حاجة حقيقة لتفعيل الدور الرقابي للأجهزة المعنية لمواجهة فوضي العاملين بها وتداعيات وجودهم علي صحة المصريين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يوجد علاج بالصيدلية بالمجان.. ورقة تستوقف أحمد موسى على الهواء

غلق صيدلية وضبط 7 آلاف قرص ترامادول مخدر بفاقوس في الشرقية

كنت رايح أبيع وايبس..عمرو وهبة: اشتغلت دكتور سنتين ومحدش بيروح زعلان.. فيديو

تؤثر على الأمن القومي.. طلب إحاطة للمطالبة بمواجهة فوضى أجهزة تقوية الشبكات الهاتفية

مطالبا بتغليظ العقوبة.. برلماني: صرف الأدوية بدون استشارة الطبيب يهدد حياة المواطنين

ترشيحاتنا

#رمضان_صبحي يتصدر تويتر.. ومغردون: حنكة ملعب

أقوم أبوسك وأتجوزك.. ليلى علوى مطلوبة على جوجل

صدمة عروس في حفل زفافها جعلتها تنتقم من ضيفة

شروط المسح على الجورب عند الوضوء.. تعرف عليها

هنفطر إيه .. فول وبيض بطريقة جديدة أحلى من المطاعم

نوع حميد.. مؤشرات إيجابية مبشرة بشأن فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض زواج لا يُنسى.. يطلب يد حبيبته وسط 16 دبابة.. شاهد

بسبب خوفها من "كورونا".. سيدة تجد نفسها في ورطة مع الشرطة.."تفاصيل"

منى فاروق تعلن توبتها بعد الفيديو الإباحي: نفسي أزور النبي واشتكيله