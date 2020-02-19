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فن

الغناء حياتي.. محمد منير: أنا المطرب العربي الوحيد الحاصل على 3 جوائز بلاتينية وواحدة ذهبية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:39 م
محمد منير
محمد منير
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أحمد إبراهيم
كشف الكينج محمد منير عن أهمية الغناء فى حياته وسر اهتمامه به وكيف وصل لهذا النجاح بعيدا عن الدعايا والسوشيال ميديا مثلما يفعل بعض النجوم. 

وقال منير، فى لقاء له مع المؤلف عمر طاهر من خلال برنامج "ريد بول سر الكينغ" والذي سيتم عرضه عبر أجزاء على "يوتيوب": "الغناء بالنسبة لى حياة يدخل فى جميع الأمور، تسمعه فى خرير الماء وصوت الموج والضحكة الحقيقية، ولذلك فضلت أن أكون مطربا عن أى شيء آخر". 

وأضاف منير: "لا أهتم بالدعايا والبروبوجاندا والسوشيال ميديا وغيرها، لأننى أرى أن هذه الأمور غير ضرورية بالنسبة لى، فأنا المطرب العربى الوحيد الذى حصلت على 3 جوائز بلاتينية وواحدة ذهبية ولم أتحدث عنها". 

وأوضح محمد منير: "إننى أعشق الغناء ولا أرى نفسى إلا من خلاله، وأهتم بتقديم أعمال تبسط الجمهور فقط".     
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