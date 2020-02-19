بفستان أبيض قصير.. رانيا يوسف في إطلالة جديدة

شاركت الفنانة رانيا يوسف بمجموعة صورا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على تطبيق الانستجرام، أثناء تواجدها في العرض الخاص لفيلم صندوق الدنيا برفقة الفنان باسم السمرة.





وظهرت رانيا يوسف بإطلالة أنيقة وهي تحمل عرائس الماريونيت، مرتديه فستان ابيض فوق الركبة، مع حزام أسود على منطقة الخصر مما أظهر رشاقتها.









واعتمدت رانيا يوسف على تسريحة شعر الذيل حصان، مما أظهرها في في مظهر أنثوي ساحر.



