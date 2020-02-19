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مرأة

بفستان أبيض قصير.. رانيا يوسف في إطلالة جديدة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة رانيا يوسف بمجموعة صورا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على تطبيق الانستجرام، أثناء تواجدها في العرض الخاص لفيلم صندوق الدنيا برفقة الفنان باسم السمرة.

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة أنيقة وهي تحمل عرائس الماريونيت، مرتديه فستان ابيض فوق الركبة، مع حزام أسود على منطقة الخصر مما أظهر رشاقتها.


واعتمدت رانيا يوسف على تسريحة شعر الذيل حصان، مما أظهرها في في مظهر أنثوي ساحر.

وارتدت الاكسسوارات البسيطة فاكتفت بخاتم في اليد وحلق في الأذن، وحملت حقيبة باللون الاسود، وانتعلت حذاء باللون الأبيض، مع رسم التاتو اسفل القدم، مما أعطاها مظهرًا جذابا وانثوي.
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