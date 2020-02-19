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فن

إدمان بالوراثة.. بن أفليك يعلن ندمه على انفصاله عن جينيفر جارنر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:44 م
بن افليك وجينيفر
بن افليك وجينيفر جارنر
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شروق ابراهيم
كشف النجم العالمي بن افليك  انه ندم كثيرا بعد انفصاله عن زوجته الممثلة الامريكية جينيفر جارنر بعد زواج استمر 10 سنوات، مصرحًا:" الخجل شيء سيء جدا وأصبحت لا اشعر بقيمة ذاتي". 

وأضاف بن افليك بحسب ما جاء في موقع  ET بالعربي انه قام بالكثير من الأخطاء والتصرفات التي شعر بالندم عليه، لافتا الى انه عليه التعلم من اخطائه لكي يتقدم ومحاولة المضي. 

وكشف النجم الأمريكي انه ازداد ادمانه للكحوليات خلال فترة انهيار زواجه من جينيفر جارنر ما بين 2015 و 2016، مؤكدا ان تناول الخمور بشراهة ساعد على ازدياد المشاكل بينه وبين زوجته السابقة. 

واعرب بن افليك عن ندمه قائلا :" أتمنى لم يحدث ذلك وان يقرأ ابنائي على الانترنت عن ادماني للكحوليات".

وأشار بن افليك الى انه لم يكن الوحيد في عائلته الذي يعاني من ادمان الكحوليات، فايضا والده كان يتناول الخمور بشكل مبالغ فيه وأيضا شقيقه الممثل الأمريكي كيسي افليك. 


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