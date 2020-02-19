بعد توقف 3 سنوات.. وزير الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان قصر ثقافة توشكى بعد إحلاله وتجديده

تفتتح الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ اسوان، غدا قصر ثقافة توشكي بعد عمليات احلاله وتجديده بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.





أكدت عبد الدايم استمرارا وتواصل عملية اثراء البنية الثقافية فى مختلف ربوع مصر والتى تمثل روافدا للتنوير مشيرة الى دور القوى الناعمة فى بناء الانسان وتطوير المجتمع باعتبارها احد العناصر الهامة لتحقيق التنمية المستدامة ، واضافت ان قصر ثقافة توشكى خطوة جديدة على طريق استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الفكرى والفنى إلى المناطقة الحدودية والاكثر احتياجا ، مشيرة انه تم اعداد برنامج متنوع يضم مختلف الوان الابداع ويعمل على استثمار وتوجيه طاقات الشباب والجيال الجديدة من أبناء الجنوب.





من جانبه قال أحمد عواض ان قصر ثقافة توشكى يعد من أقدم المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ويعود تاريخه إلى عام ١٩٦٤ وتوقف العمل به منذ ثلاث سنوات نتيجة لتصدع المبنى ووجهت وزيرة الثقافة اثناء زيارتها في العام المضي بسرعة انهاء اعمال الاحلال والتجديده واستغلال كامل مساحة الارض المخصصة له والتى وصلت الى 1245 متر مربع ويتكون من طابقين ومسرح بمسطح 180 متر مربع ويضم الدور الأرضي مكتبة عامة، قاعة تكنولوجيا معلومات، قاعات المرسم والحرف البيئية والفنون التشكيلية إلى جانب غرف الفنانين والادارين اما الدور الاول يشمل قاعات أنشطة الطفل وغرفة الاسقاط بالاضا الي خدمات لذوي القدرات الخاصة .