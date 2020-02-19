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محافظات

إزالة 1342 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بالمنوفية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:44 م
صدى البلد
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محمد امين
صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات لحالات التعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بلغت 1342 حالة بنطاق المحافظة منذ إنطلاق الموجة الـ15 وحتى أمس الثلاثاء 18 فبراير الجارى.

حيث تم إزالة 529 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمساحة 58484م2، وإزالة عدد 813 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 275 فدانا و10 قراريط بمختلف جهات الولاية.

وقد أكد محافظ المنوفية على إستمرار تنفيذ الموجة  (15) على مستوى المحافظة ، مشددًا على أنه لا تهاون فى حق الدولة

 وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة حفاظًا على الممتلكات العامة والخاصة.

يأتى هذا فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة للحفاظ  على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها.
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