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محافظات

الكشف على 1601 حالة بقافلة طبية بمغاغة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:43 م
صدى البلد
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أيمن رياض
نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية لقرية أولاد الشيخ التابعة لمركز مغاغة خلال يومى17 و18 فبراير الجاري، وذلك ضمن جهود مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين في المناطق النائية .

قال الدكتور أسامه بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1601 حالة مترددة منها عدد 375 حالة جراحة ، و 398 أطفال ، و 318 باطنة ، و 80 قلب ، و 107 أنف وأذن ، و 62 أسنان ، و 105 نساء و45 حالة تنظيم أسرة ،114 جلديه، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لعدد 86 حالة والكشف بالموجات الصوتية و الأشعة السينية على 23 حالة وعدد 7 رسم قلب و فحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 207 حالة، وتم تحويل عدد 30 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي للمواطنين .


أوضح وكيل المديرية، أنه تم استخدام 11 عيادات متنقلة بالإضافة إلى عيادات السجلات وتنظيم الأسرة وتم استخدام غرف الوحدة لعيادات الأسنان والأطفال والقلب والثقافة والأشعة ومعامل الطفيليات والتذاكر.

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وأشار أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني في جميع التخصصات والاستعانة بعيادات متنقلة ، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي .

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