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بتفكر صح ولاغلط .. تعرف على الإجابة بمقياس التشوهات المعرفية .. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:33 م
بتفكر صح ولاغلط ..
بتفكر صح ولاغلط .. الاجابة في مقياس التشوهات المعرفية فيديو
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اسماء محمد - عدسة صلاح مهدى
قال الدكتور احمد هارون ، مستشار العلاج النفسي والأسري، إن بعض الأشخاص يعانون من عدم سير حياتهم بشكل جيد وقد يحدث هذا نتيجة لبعض القرارات أو السلوكيات أو الأفكار الخاطئة التى تكرر بصورة مستمرة ومقياس التشوهات المعرفية  يساعدنا على اكتشافها بشكل سريع.

واضاف "هارون" خلال استضافته في ندوة بـ"صدى البلد" أن مقياس التشوهات المعرفية هو عبارة عن وسيلة تساعد فى اكتشاف وقياس خطأ في التفكير يكرره الانسان أكثر من مرة مما يساعد فى الحصول على نتائج أفضل والعلاج بشكل أسرع.

وعرض "هارون"أهم النماذج على اخطاء التفكير التى يقع فيها كثيرون دون أن يدروا وتسبب لهم الكثير من المتاعب والمشاكل مثل: الضيق المتكرر، وشخصنة الأمور"الانسان يأخذ الكلام دائما على نفسه"، تعميم انطباع معين على كل الأمور المشابهة.

وأشار "هارون" إلى أن من خلال مقياس التشوهات المعرفية نستطيع اكتشاف الخطأ الموجود فى التفكير ومعرفة جميع ابعاده وشدته وبالتالي نستطيع تحديد العلاج الصحيح.
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