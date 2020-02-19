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رياضة

سألنا الجماهير : هل تؤيد رحيل صالح جمعة عن الأهلي؟ .. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:41 م
صدى البلد
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ميرنا محمود - هدير عبده
توترت العلاقة بين الأهلى وصالح جمعة بعد تعدى اللاعب لفظيًا على رينيه  فايلر المدير الفني للفريق فى أحد التدريبات و استبعاده عن التقسيمة، بالاضافة الي أداء صالح جمعة للتدريبات بشكل ضعيف،ووصول معلومات لإدارة النادى تؤكد عدم التزام اللاعب وسهره بشكل مستمر ما يسيء لسمعة النادى من ناحية ويؤثر على أداء اللاعب من ناحية أخرى.


رصد صدى البلد  رأي الجمهور في استمرار صالح جمعة مع النادي الأهلي وانقسمت الآراء  ما بين مؤيد لاستمراره وإعطائه فرصة أخيرة ومن يري أنه لاعب فاشل ولا يستحق شرف ارتداء الفانلة الحمراء.


ونستعرض لكم من خلال الاستطلاع آراء الجمهور حول رحيل صالح جمعة عن النادي الأهلي.


أشار"محمد حسين"  إلى أن صالح جمعة لاعب موهوب وإضافة لأي فريق ولكنه لا يزال مصرا علي أفعاله لذلك لا يؤيد استمراره في الأهلي .


وقال "سعيد حسن ": صالح جمعة هو صانع ألعاب الأهلى، وهو أفضل صانع ألعاب مصرى حتى الآن ولابد من اعطائه فرصة أخيرة.


وأشاد "على موسى" بموهبة صالح جمعة مؤكدا: "الناس اللى لسه جايه تتفاجأ بأداء وموهبة صالح بحسهم محدثين كورة.. صالح نجم ولاعب تقيل من وهو لسه ناشئ أيام ما كان بيلعب فى الأولمبى".


وعبر " خالد هشام "علي عدم تأييده لاستمرار صالح جمعة قائلا: كفايا دلع وطبطبة عليه .. الاهلي مش هيقف على حد واحنا مش عايزين دلع عايزين لاعيبة تجبلنا افريقيا وصالح اكتر لاعب خد دعم من جمهور الاهلي بس لحد كده كفاية".


وأضاف "حازم وليد" صالح جمعة لو مشي من الأهلي الدنيا هتخرب ومش هنعرف نعوضه تاني ولازم نديه فرصة عشان هو يستاهل ده.
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