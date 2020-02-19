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بين الناس

أهالي الرهاوى بالجيزة يستغيثون من الصرف الزراعي المغطى بالقمامة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:29 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
استغاث أهالي قرية الرهاوى بالجيزة من الصرف الزراعى المغطى بالقمامة والذى يطل على بيوتهم مباشرةً مما يشكل خطرا على أطفالهم، حيث يفصل الصرف بين المنازل وبعضها وعلى  مسافة كبير يصل إلى إتساع البحيرة.

يتواجد فى كل مسافة على امتداد المصرف ما تسمى "بالمعدية" حتى ينتقل الأهالى من صفى المنازل وبعضها، وغالبًا ما تكون هذه المعديات غير متينة وقوية مما يزيد الخطر على الأهالى وأطفالهم، فالأهالى يريدون إما ردم هذا المصرف الملوث والذى لا يفيد العملية الزراعة بشكل أو بآخر أو وضع سور يفصل بينها وبينه.


للتواصل مع الأهالى  01150610001 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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