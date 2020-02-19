أهالي الرهاوى بالجيزة يستغيثون من الصرف الزراعي المغطى بالقمامة

استغاث أهالي قرية الرهاوى بالجيزة من الصرف الزراعى المغطى بالقمامة والذى يطل على بيوتهم مباشرةً مما يشكل خطرا على أطفالهم، حيث يفصل الصرف بين المنازل وبعضها وعلى مسافة كبير يصل إلى إتساع البحيرة.





يتواجد فى كل مسافة على امتداد المصرف ما تسمى "بالمعدية" حتى ينتقل الأهالى من صفى المنازل وبعضها، وغالبًا ما تكون هذه المعديات غير متينة وقوية مما يزيد الخطر على الأهالى وأطفالهم، فالأهالى يريدون إما ردم هذا المصرف الملوث والذى لا يفيد العملية الزراعة بشكل أو بآخر أو وضع سور يفصل بينها وبينه.









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