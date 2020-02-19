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مرأة

بمكون من البيت.. أسهل وصفة لعلاج حب الشباب

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:55 م
بمكونات من البيت
بمكونات من البيت .. اسهل وصفة لعلاج حب الشباب
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اسماء محمد
تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من ظهور حبوب الشباب على البشرة مما يشوه جمالهن ومظهرهن.

ورغم وجود عدد كبير من وصفات علاج حب الشباب، إلا أن معظمها يتطلب تكلفة وجهدا كبيرا، مما يجعل المرأة تتكاسل عن تطبيقها والاستمرار في استخدامها.

قدم موقع "bold sky" خطوات عمل أسهل وصفة لعلاج حب الشباب من الطماطم فقط.

مكونات أسهل وصفة لعلاج حب الشباب:
ثمرة طماطم كبيرة ناضجة 

طريقة استعمال وصفة الطماطم: 
 في وعاء تهرس الطماطم إلى لب باستخدام شوكة.
 ضع العجينة المهروسة على وجهك واتركيه لمدة ساعة. 
اشطفيه بالماء الفاتر واتركه حتى يجف وضعي بعض المرطب على الوجه.

مصدر المعلومات من موقع bold sky
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