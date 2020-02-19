3 أيام أمطار غزيرة.. معلومات لا تعرفها عن نوة "الشمس الصغيرة"

تعرضت سواحل الإسكندرية، اليوم الأربعاء، لموجة من الطقس السيئ، صاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، في ثان أيام نوة الشمس الصغيرة.



وتشهد الإسكندرية على مدار العام نحو 18 نوة، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة خلال فصل الشتاء، وتشهد خلالها المدينة أمطارا غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب فى غرق شوارعها.



ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير المعلومات الكاملة حول نوة الشمس الصغيرة، وسبب تسميتها بهذا الأسم.



يقول مجدي أبو شنب، شيخ الصيادين بمنطقة أبو قير شرقي الإسكندرية، إن نوة الشمس الصغيرة، عادة ما تهب على الإسكندرية فى 18 فبراير من كل عام، مشيرا إلى أنها جاءت في موعدها هذا العام.



وعن سبب التسمية أشار "أبو شنب"، إلى أن النوة تشهد سطوع الشمس أثناء المطر لذا تسمى بنوة "الشمس الصغيرة".



ولفت شيخ الصيادين أبو قير، إلى أن نوة الشمس الصغيرة تستمر لمدة 3 أيام ويصاحبها رياح شمالية غربية وأمطار غزيرة.



ويشير أبو شنب، إلى أنه خلال نوة الشمس الصغيرة تتوقف حركة الصيد تماما خشية غرق المراكب والسفن كما هو الحال في باقي النوات الأخرى.