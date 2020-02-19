أشادوا بجهود الداخلية.. طلاب الجامعات المصرية يزورون سجن المرج.. شاهد

استقبل قطاع السجون بوزارة الداخلية عددا من طلاب الجامعات، لزيارة (سجن المرج العمومى – منطقة سجون القناطر)؛ حيث تم إلقاء الضوء على الدور الحيوى والهام الذى يضطلع به قطاع السجون فى إعلاء قيم حقوق الإنسان

بأوجه

المختلفة المقدمة للنزلاء، وذلك خلال عرض فيلمًا تسجيليًا يوضح جهود قطاع السجون فى مجالات (الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية) لتأهيلهم

فى المجتمع.