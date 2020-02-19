أشادوا بجهود الداخلية.. طلاب الجامعات المصرية يزورون سجن المرج.. شاهد

استقبل قطاع السجون بوزارة الداخلية عددا من طلاب الجامعات، لزيارة (سجن المرج العمومى – منطقة سجون القناطر)؛ حيث تم إلقاء الضوء على الدور الحيوى والهام الذى يضطلع به قطاع السجون فى إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة للنزلاء، وذلك خلال عرض فيلمًا تسجيليًا يوضح جهود قطاع السجون فى مجالات (الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية) لتأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
ومن جانبهم وجه الطلاب الزائرين شكرهم لوزارة الداخلية لتنظيم هذه الزيارة مؤكدين تقديرهم العميق، وإشادتهم البالغة بجهود أجهزة وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل فى كافة مجالات العمل الأمنى بما يتماشى مع التطور التكنولوجى الحديث والذى يساهم فى تحقيق أمن المواطنين.
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ويأتى ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الإجتماعى وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب وتبصيرهم بالدور الحيوى لكافة أجهزة وزارة الداخلية، وغرس السلوكيات الإيجابية والوعى الأمنى لديهم ، وذلك من خلال تفعيل المبادرات والزيارات المختلفة للتعرف على دور رجال الشرطة فى تحقيق رسالة الأمن ودور أجهزة وزارة الداخلية فى تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين.