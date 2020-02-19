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اقتصاد

التصديري للدواء: نصدر أجهزة تعويضية لـ9 دول أفريقية وآسيوية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:49 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد خالد الديب عضو المجلس التصديرى للصناعات الد ائية والمستلزمات الطبية ، ان امكانيات الدولة ضعيفة في التعامل مع الأطراف الصناعية والاجهزة التعويضية، حيث يوجد 7 مصانع غير مجهزة بالماكينات الحديثة ،  وتعانى من عدم وجود العمالة المدربة والمؤهلة. 

وأضاف خالد الديب، خلال المؤتمر الصحفى اليوم الأربعاء، أن القطاع  لا يوجد به استثمارات تذكر فى السوق المصرى، فيما إحدى الشركات ذات شراكة مصرية ألمانية تحقق مبيعات بنحو 50 مليون جنيه ، ومن المقرر طرح 49 ٪ من اسهمها فى البورصة 2021/2022 المقبل، لافتا الى انه يعتبر اول مصنع متخصص فى الأجهزة الصناعية .

ولفت إلى أن السوق المصري يصدر للخارج لنحو 9 دول ومن اهم تلك الأسواق ليبيا، نيجيريا، البحرين، لبنان،  اليمن، الكاميرون، السعودية،  كوسوفو، جيبوتى .

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