إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرارية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية ببني سويف للحفاظ على الرقعة الزراعية، التي هي حق الأجيال القادمة،موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية .
جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية ، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.
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حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى،برئاسة عادل ضيف الله رئيس الوحدة المحلية ، بإزالة عدد 9 حالات تعد " في المهد"بالبناء على أرض زراعية بقرية أطواب،وذلك بمشاركة وحدة التدخل السريع بالوحدة المحلية ومسؤولى الزراعة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.