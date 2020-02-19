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برلمان

الحرية المصري يعقد ندوة لشباب الجامعات حول الاستحقاقات الانتخابية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:43 م
الحرية المصري يعقد
الحرية المصري يعقد ندوة لشباب الجامعات
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ماجدة بدوى
نظمت أمانة شباب القاهرة، بحزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، لقاء حواري حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة لشباب الجامعات، وتحديات الشباب ونظرته للمستقبل، والبحث عن آليات تطوير العمل السياسي، والمشكلات التي تواجههم داخل الجامعات والعمل على إيجاد حلول لها. 

وترأس الندوة الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، والمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، مشددا علي أهمية تأهيل وتدريب الشباب للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء البرلمانية او المحليات. 

وأكد  حسب الله، على أنه يدعم تمكين الشباب بكل قوة ولكن مرحلة التأهيل يجب أن تكون قبل التمكين، وهو ما يتطلب قيام الشباب بتدريب وتطوير انفسهم للاندماج في سوق العمل السياسي، مشيرا إلي أنه يجب الارتقاء بالذوق العام، وأن 'اغاني المهرجانات' تصدر صور سيئة عن الشباب ويجب التصدي لها. 

فيما قال عبد العزيز سمير، أمين شباب القاهرة، أن اللقاء يأتي في إطار التواصل المستمر مع الشباب في كافة المجالات والاستماع لهم وعقد لقاءات وحلقات نقاشية مع الشباب بصورة مستمرة، والبحث عن حل لمشكلاتهم. 

وأشار سمير، إلى أن الشباب هم أساس المجتمع لذلك يجب الاهتمام وتوفير كافة الامكانيات وإزالة العقبات والدفع بهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. 

وشارك في الندوة عددا من شباب مختلف الجامعات على مستوى القاهرة، منها جامعة حلوان وعين شمس القاهرة وجامعة 6 أكتوبر. وأشاد هؤلاء الشباب بجهود حزب الحرية في توعية الشباب، مؤكدين أنه سيتم عقد ندوات أخرى تكميلية لهذه الندوة. 

جاء ذلك بحضور كلا من سهير عبد السلام عميد كلية الآداب بجامعة حلوان، وعبد العزيز سمير أمين شباب القاهرة، واللواء أحمد العزازي أمين عام القاهرة.
الحرية المصري يعقد ندوة لشباب الجامعات حول الاستحقاقات الانتخابية
الحرية المصري يعقد ندوة لشباب الجامعات حول الاستحقاقات الانتخابية
الحرية المصري يعقد ندوة لشباب الجامعات حول الاستحقاقات الانتخابية
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