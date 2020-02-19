بورسعيد تستعد للتسليم النهائي للمركز الإقليمى لنقل الدم

شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، على سرعة الانتهاء من كافة الملاحظات الخاصة بأعمال الكهرباء والدهانات والتى تتولى هيئة الأبنية التعليمية الإشراف عليها داخل المركز الإقليمى لنقل الدم، وذلك للانتهاء من التسليم النهائي للمركز الإقليمى لنقل الدم ببورسعيد.





جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء بشأن التسليم النهائى للمركز الإقليمى لنقل الدم، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، والأستاذ عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، ومديرة المركز الإقليمى لنقل الدم ببورسعيد، ومدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية.









ووجه اللواء عادل الغضبان، مدير فرع الهيئة العامة للأبنية بالانتهاء من باقى الملاحظات خلال أسبوع ، مؤكدا على أهمية إنجاز العمل على أعلى درجة من الكفاءة، وشهد بنك الدم ببورسعيد عملية تطوير طبقا لمعايير بنوك الدم القومية وتم تحويله لمركز إقليمى لخدمات نقل الدم.







