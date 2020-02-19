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محافظات

وفد سياحي ألماني يزور المناطق الأثرية بالمنيا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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أيمن رياض
استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، وفدًا سياحيًا من دولة ألمانيا، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث شملت زيارة الوفد منطقتي آثار تل العمارنة وتونا الجبل، للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.
 

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهًا بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.


من جانبه قال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة، إن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

 

كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار وهي مدينة أثرية قديمة، عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

وفد سياحي ألماني يزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفد سياحي ألماني يزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفد سياحي ألماني يزور المناطق الأثرية بالمنيا
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