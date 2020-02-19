بعد توقف نصف قرن.. السعودية تحيي جدة دوم أول صالة عرض فني

سجلت وزارة الثقافة السعودية نشاطًا ملحوظًا فى إعادة إحياء العديد من الأماكن التراثية والثقافية التى تعبر عن أصالة التاريخ السعودي.

وتجري وزارة الثقافة - حديثة النشأة في السعودية – ترميمًا على مبنى "جدة دوم" أول صالة عرض فنى فى السعودية ليعود حاضنًا للفنون والأحداث الثقافية مجددًا بعد حالة الانفتاح الثقافى والفنى التى شهدتها المملكة مؤخرا بتوجيهات من ولى العهد السعودي محمد بن سلمان.

ومبنى "جدة دوم" أو قبة جدة كما يسميه البعض، يشبه فى تصميمه قبب المساجد، كان فاعلا فى سبعينيات القرن الماضي، حيث كانت مدينة جدة السعودية عامرةً بالنشاط الثقافي والفني.





وكان مبنى "جدة دوم" في حي المشرفة بتصميمه الغريب حينها أحد أكثر الأماكن التي يقصدها أبناء المدينة المطلة على البحر الأحمر، قبل أن يصبح مهجورًا منذ نحو أكثر من أربعة عقود، وقررت المملكة الآن إحياءه مجددًا.

يشار إلى أن مبنى جدة دوم يقع في تقاطع شارع فلسطين مع طريق الملك فهد بن عبد العزيز "الستين" في حي "الشرفية"، وكان قبل خروج المبنى عن الخدمة منصة مهمة للعروض الفنية.