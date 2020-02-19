برهم صالح يبعث برسالة لـ الرئيس الصيني بشأن كورونا

أعلن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، دعم بلاده وتضامنه مع الصين في مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أصدر بيانا قال فيه إن "الرئيس صالح استقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تشانج تاو وحمله رسالة إلى نظيره الصيني أعرب فيها عن تضامن العراق مع الصين في مواجهة وباء كورونا".





ووفقا للبيان، أشاد صالح "بالإجراءات والتدابير السريعة والمسؤولة التي اتخذتها بكين لاحتواء وتخفيف انتشار هذا الفيروس".





وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.





كما أكد الجانبان أيضا على أهمية التنسيق المشترك لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز السلام خدمة لشعوب المنطقة والعالم.





وقد أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد إلى 2004 أشخاص، بينما وصل عدد المصابين إلى 74 ألفا و185 حالة، وفقا لوكالة "فرانس برس".





وذكرت أن حصيلة الوفيات ارتفعت بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 132 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت المقاطعة 1,693 إصابة جديدة بالعدوى.



