رجال الأعمال تستضيف لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان.. الأحد

أعلن المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، عن تنظيم ندوة مشتركة مع لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية برئاسة المستشار محمود فهمي لمناقشة القانون الجديد لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأحد المقبل.





وأضاف الشافعي، أن الندوة تستضيف محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب والدكتورة هالة فوزي أبو السعد وكيل اللجنة.





وأوضح الشافعي، أن الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على أهم بنود مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والذي سوف يتم إصداره خلال الفترة القادمة، وكذلك مناقشة كيفية تحقيق التعاون بين الجمعية وبين كافة الأطراف المعنية بهذه المشروعات من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي الهام.





وسوف يحضر الاجتماع عددا من الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



