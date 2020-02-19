رئيس الوزراء: التشابكات المالية بين الوزارات تصل إلى ٥٠٠ مليار جنيه

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن اليوم يعتبر حدثا تاريخيا وذلك لحل جزء كبير من التشابكات بين ٤ وزارات الكهرباء والبترول والمالية وقطاع الأعمال ، مشيرا إلى أن هذه خطوة تحسب للحكومة بالإضافة إلى فض تشابكات التأمينات .





ووصف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل بمقر مجلس الوزراء فض التشابكات بالعمليات جراحية لتنظيف الاقتصاد المصري من أشياء كانت تعلق به من تشابكات بين الوزارات منذ ما يقرب من ٤٠ عام وصلت الى ٥٠٠ مليار جنيه لوزارات وهيئات جميعها مديونة لبعضها البعض، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بإنهاء التشابكات المالية بسن جميع الوزارات والهيئات.





وأكد أنه كان هناك تصميم شديد من الحكومة لاقتحام هذا الملف قد تم تحديد اختصاص كل جهة والأكثر من ذلك وضعت خطة حتي لا يتكرر ذلك.





وتابع مدبولي أن وزارة قطاع الأعمال كانت بينها وبين وزارة الكهرباء العديد من التشابكات المالية وتم حلها من خلال نقل أصول من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال لوزراة الكهرباء لفض هذا التشابك وتم تغليب الصالح العام ووصلنا الى هذا الاتفاق والذي يخص ٤ وزارات.





وأشار مدبولي إلى أن أحد أهم القضايا التى نعمل عليها اليوم هى فك التشابكات مع بنك الاستثمار القومي.