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أخبار العالم

الحية يهدد: مسيرات العودة ستستأنف الشهر المقبل

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:59 م
الحية يهدد: مسيرات
الحية يهدد: مسيرات العودة ستستأنف الشهر المقبل
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سمر صالح

أكد خليل الحية، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن مسيرات العودة ستبقى مستمرة، وأنها ستستأنف الشهر المقبل.


وقال خليل الحية، خلال مؤتمر نظمته حركة الجهاد الإسلامي بمدينة غزة رفضا لخطة السلام الأمريكية، إن فلسطين لا تقبل القسمة ولا التجزئة، مؤكدا أن خطة ترامب كي تسقط لا بد من مغادرة مربع الانقسام.


ودعا إلى انعقاد مؤتمر وطني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من القضية الفلسطينية اذا لم يتمكن الفلسطينون من عقد الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال إن الخطاب الوطني الفلسطيني يتراجع من يوم إعلان الخطة، مؤكدا أن مواجهة الخطة تحتاج إلى عمل حقيقي وطني يقف أمامها.


وطالب جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بالنزول إلى الشوارع والانتفاض ضد الخطة، مضيفا: "إذا كان شعبنا يملك الانتفاض ضد الخطة، فالمطلوب خطوات وطنية حقيقية، وعلى الأمريكيون أن يشعروا أن مصالحهم في المنطقة يمكن أن تتضرر، وعلى الاحتلال أن يدرك أن الأرض ستنقلب عليه إذا تقدم خطوة في تطبيق الخطة".

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