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تكنولوجيا

Microsoft تطلق مجموعة Office موحدة لهواتف أندرويد

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
كشفت شركة Microsoft العالمية عن نسخة جديدة من مجموعة تطبيقات Office  المكتبية، والتى تحتوى على كلًا من Word، Excel، PowerPoint، و OneDrive،  للهواتف العاملة بنظام أندرويد المقدم من جوجل.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، خضعت حزمة التطبيقات الجديدة للاختبار من قبل AndroidPolice، وكانت النتائج جيدة للغاية على هواتف أندرويد، إلا أن مايكروسوفت لم توفر نفس الدعم للأجهزة اللوحية "تابلت".

ليظهر تطبيق Office الجديد كأنه عالقًا بصورة عمودية على شاشة الجهاز اللوحى "تابلت"، عكس ذلك تمامًا على هاتف الندرويد تجد التطبيق يوفر لك رؤية كاملة فى كل الإتجاهات.

لذلك عليك أن تعرف أنه اذا كنت تنوى إستخدام التطبيق على التابلت الخاص بك فى وضعية عمودية، سيقفل التطبيق نفسه بصورة ذاتية، الأمر الذى سيعطلك عن القيام بأعمالك.

من ناحبة أخرى تتضمن مجموعة ـوفيس المكتبية الموحدة ميزة التعديل على كل المجموعة فى وقت واحد، ولكن بشرط أن لا تفل ذاكرة الوصول العشوائية على الجهاز المستخدم عن 1 جيجابايت.
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