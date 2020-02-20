Microsoft تطلق مجموعة Office موحدة لهواتف أندرويد

كشفت شركة Microsoft العالمية عن نسخة جديدة من مجموعة تطبيقات Office المكتبية، والتى تحتوى على كلًا من Word، Excel، PowerPoint، و OneDrive، للهواتف العاملة بنظام أندرويد المقدم من جوجل.





وبحسب موقع فون آرينا التقنى، خضعت حزمة التطبيقات الجديدة للاختبار من قبل AndroidPolice، وكانت النتائج جيدة للغاية على هواتف أندرويد، إلا أن مايكروسوفت لم توفر نفس الدعم للأجهزة اللوحية "تابلت".





ليظهر تطبيق Office الجديد كأنه عالقًا بصورة عمودية على شاشة الجهاز اللوحى "تابلت"، عكس ذلك تمامًا على هاتف الندرويد تجد التطبيق يوفر لك رؤية كاملة فى كل الإتجاهات.





لذلك عليك أن تعرف أنه اذا كنت تنوى إستخدام التطبيق على التابلت الخاص بك فى وضعية عمودية، سيقفل التطبيق نفسه بصورة ذاتية، الأمر الذى سيعطلك عن القيام بأعمالك.



