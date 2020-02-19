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تعليم

على هامش يوم أولمبياد الحاسبات الرابع.. رئيس جامعة بنها يستقبل أعضاء لجنة قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:22 م
رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أعضاء لجنة قطاع الحاسبات والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك علي هامش افتتاح يوم الأولمبياد الحاسبات الرابع بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها.


جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا مصطفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق والدكتور جمال درويش رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتورة هالة حلمي زايد عميد كلية الحاسبات وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة.   


وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها إن الجامعة تتشرف باستضافة فعاليات الأولمبياد الحاسبات والمعلومات الرابع بكلية الحاسبات بالجامعة وبمشاركة عدد من الجامعات المصرية والذي بدوره يعمل علي التواصل الإيجابي مع طلاب مع طلاب  كلية الحاسبات بجامعة بنها وطلاب الجامعات الأخري.


وقالت الدكتورة هالة حلمي زايد إن الأولمبياد الرابع للحاسبات والمعلومات تنظمه الكلية بالتعاون مع قطاع الحاسبات والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات ويشارك فيه طلاب من 14 جامعة مصرية حكومية وخاصة.


وأشارت زايد إلى أن موضوع المسابقة هذا العام يتضمن تصميم وتنفيذ تطبيقات الهواتف الذكية فى مجالات تخدم التحول الرقمى للجهات الحكومية، مشيرة إلى أنه سوف تنظم بالكلية ورشتين عمل بالتعاون مع شركة IBM عن الطرق الحديثة في التعليم وعن دور المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.


ومن جانبه أشاد الدكتور يسري الجمل بمبادرة جامعة بنها باستضافة الأولمبياد موجها الشكر للدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتورة هالة حلمي زايد عميدة كلية الحاسبات علي تنظيم الفعاليات.


وأشار الدكتور جمال درويش إلى أن الفعاليات تتضمن  اجتماع لجنة  قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلي للجامعات والأولمبياد الرابع  والتي  بدأت من قبل في جامعة كفر الشيخ ثم جامعة المنصورة ثم جامعة أسيوط ثم جامعة بنها.

على هامش يوم أولمبياد الحاسبات الرابع.. رئيس جامعة بنها يستقبل أعضاء لجنة قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات
على هامش يوم أولمبياد الحاسبات الرابع.. رئيس جامعة بنها يستقبل أعضاء لجنة قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات
على هامش يوم أولمبياد الحاسبات الرابع.. رئيس جامعة بنها يستقبل أعضاء لجنة قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات
على هامش يوم أولمبياد الحاسبات الرابع.. رئيس جامعة بنها يستقبل أعضاء لجنة قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات
على هامش يوم أولمبياد الحاسبات الرابع.. رئيس جامعة بنها يستقبل أعضاء لجنة قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات
على هامش يوم أولمبياد الحاسبات الرابع.. رئيس جامعة بنها يستقبل أعضاء لجنة قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات
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