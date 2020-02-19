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محافظات

مصادرة 249 كيلو لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك بالمنيا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:19 م
صدى البلد
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أيمن رياض
حررت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالمنيا، 17 محضرا بـ 8 مراكز، بإجمالي 249.600 كيلوجرام لحوم بلدية، قبل تداولها وبيعها فى الأسواق للمواطنين، وتم مصادرة كافة المضبوطات وإعدامها وفقًا للشروط والضوابط المتبعة.

 

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية نظمتها المديرية بمراكز (ديرمواس - سمالوط – ابوقرقاص- بندر المنيا -بنى مزار- المنيا – مغاغة- مطاى) بالتعاون مع الجهات المعنية حيث  تم ضبط ومصادرة 249.600 كيلو من اللحوم البلدية( بقري- جاموسى –ماعز) منها 137.700 غير صالحة للاستهلاك الآدمى و111.900 كيلو جرام من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك فى إطار ضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على الصالح العام.

 

وأكد الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، شدد على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.

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