المدير التنفيذي للمعهد المصرفي: تدريب 104 مصرفيين عبر 5 برامج

أعلن عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي المعهد المصرفي، عن تلقي المعهد طلبات من دولتي تونس والأردن؛ للاستفادة من طرق العمل والأداء في المعهد المصرفي المصري.





وذكر في تصريحات علي هامش مؤتمر نظمه المعهد اليوم عن وصول عدد المستفيدين من برامج المعهد سواء للتدريب أو التقييم او البرامج العامة بلغ 53 ألف مستفيد خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.





أضاف أن المعهد لديه موارد واضحة وقوية لتمويل برامجها من خلال الاشتراكات السنوية من البنوك، بجانب مقابل الاشتراك في الدورات التدريبية وكذلك الدعم المالي الكبير من البنك المركزي المصري.





وأضاف نصير، أن المعهد قام بتنظيم 50 برنامجا تدريبيا لدول عربية وأفريقية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، استفاد منها 231 متدربًا.





اوضح أن جزء من هؤلاء المتدربين ضمن مبادرة التكامل الأفريقي التي أطلقها البنك المركزي، وتم تدريب 104 مصرفيين عبر 5 برامج.