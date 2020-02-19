محافظ الدقهلية: حققنا إنجازات مهمة فى منظومة النظافة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أننا استهدفنا خلال الفترة الماضية تحقيق مهام ضرورية داخل ديوان عام المحافظة تستهدف إرضاء المواطنين وأيضا العاملين والتى شملت عمليات الإحلال والتجديد للقاعة الكبرى لتليق بمحافظة الدقهلية العريقة والصيانة الكاملة لمبنى الديوان داخلة وخارجه وتنفيذ مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين ،وصالة للجيم ومسجد وحضانة لأبناء العاملين هذا بالإضافة إلى تدشين منظومة النظافة بصناديق جديدة وسيارات مكنسية وجرارات.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء لمديرى الإدارات وجموع العاملين بديوان عام المحافظة وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ.





وأضاف محافظ الدقهلية أن هناك تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود والإخلاص فى العمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات لصالح مواطنى الدقهلية الذين يستحقون منا كل الجهد والعمل لتظل الدقهلية رائدة.





وأشار إلى أنه علينا جميعا أن نعمل كفريق عمل واحد موضحا أنه لا أحد يمكن أن ينجح بمفرده مضيفا أنه علينا أيضا جميعا احترام قيمة الوقت فكل إنجاز يتم له تاريخ بدء وتاريخ انتهاء حتى تتحقق أهدافنا من أجل محافظتنا التى تستحق منا كل الوقت لنحقق المزيد من الإنجاز.





وأكد المحافظ أهمية اتباع أسلوب الإدارة بالأهداف والتى تتطلب التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، مشيرا إلى ضرورة أن يعلم الجميع بأن السمعة الطيبة والسيرة الحسنة وطهارة اليد والعمل الجاد كل هذه المقومات هى سر النجاح والترقى مضيفا أنه غير مسموح إطلاقا بالتراخى أو الأهمال فى العمل وأن هؤلاء ليس لهم مكان فى منظومة العمل معه.





وفى نهاية اللقاء أدار محافظ الدقهلية حوارا مفتوحا مع جميع العاملين استمع فيه إلى مقترحاتهم التى تتعلق بصالح العمل وبهم كمواطنين فى المقام الأول ووعد بالعمل على دراستها وتحقيقها وأكد أن بابه مفتوح للجميع بلا استثناء.