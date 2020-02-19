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محافظات

بروتوكول تعاون بين الفيوم وصندوق تطوير العشوائيات لتطوير 6 مناطق ..فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

وقع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع  المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، بروتوكول تعاون بين المحافظة والصندوق، لتطوير 6 مناطق غير مخططة بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، واللواء عبد القادر النوري، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء  مجالس المدن ومسئولي التخطيط والاسكان بالمحافظة.


وخلال كلمته، أشاد محافظ الفيوم بدور صندوق تطوير العشوائيات في تطوير المناطق للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بصورة متكاملة، مشيرًا الى أن المناطق غير المخططة التي سيتم تطويرها بتكلفة مالية قدرها 120 مليون جنيه، هي "الصوفي والعرضي" والحاكورة ومساكن حي جنوب، و"الشيخا شفا وبطل السلام" و"الصيفية"، و"عزبة مأمون وعلواية صاوي"، و"عزبة جبيلي".


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وكشف المحافظ عن البدء في تنفيذ التطوير خلال الخطة المالية الحالية كمرحلة أولى، موضحًا أن محافظة الفيوم ليس بها مناطق مصنفة كمناطق خطرة. 


يأتي توقيع البروتوكول انطلاقًا من الدور الذي تقوم به الدولة لتطوير العشوائيات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، للإرتقاء بالمناطق غير المخططة بصورة متكاملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حق المواطن في الحصول على مسكن آمن مع تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية لسكان المناطق العشوائية.

بروتوكول تعاون بين الفيوم وصندوق تطوير العشوائيات لتطوير 6 مناطق ..فيديو
بروتوكول تعاون بين الفيوم وصندوق تطوير العشوائيات لتطوير 6 مناطق ..فيديو
بروتوكول تعاون بين الفيوم وصندوق تطوير العشوائيات لتطوير 6 مناطق ..فيديو
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