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محافظات

صحة أسوان تعلن تنفيذ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بنسبة 100 %

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:22 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح

نجح العاملون بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التابعين لمديرية الشئون الصحية بأسوان فى تطعيم 253 ألفا و 613 طفلًا وطفلة بنسبة 100 % من إجمالى المستهدف بالمحافظة من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

   

وأشار الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان أنه تم تجهيز وتدريب 1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة في أعمال الحملة حيث تمت الفعاليات من خلال الفرق الثابتة فى جميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والفرق المتحركة من منزل إلى منزل.

    

وأوضح إيهاب حنفى بأن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستهدف المرحلة العمرية من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك فى ظل سياسة الدولة للقضاء على المرض وبالتنسيق مع كافة الجهات الأخرى خلال الفترة من 16 إلى 19 فبراير الجارى.    

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وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم تنفيذ أعمال تركيب اللافتات الدعائية اللازمة للحملة فى الشوارع والميادين، وذلك تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي.

 

وأضاف بأنه سبق إنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الاستعداد الجيد من خلال عقد دورات تدريبية مكثفة للمشاركين في الحملة للعمل على تعريف المواطنين بأهمية المشاركة في الحملة.

صحة أسوان تعلن تنفيذ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بنسبة 100 %
صحة أسوان تعلن تنفيذ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بنسبة 100 %
صحة أسوان تعلن تنفيذ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بنسبة 100 %
صحة أسوان تعلن تنفيذ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بنسبة 100 %
صحة أسوان تعلن تنفيذ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بنسبة 100 %
صحة أسوان تعلن تنفيذ حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بنسبة 100 %
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