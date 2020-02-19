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تعليم

شاهين يكشف موقف النقابة من التعاقد مع المعلمين للتدريس بالحصة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:50 م
المعلمين للتدريس
المعلمين للتدريس بالحصة
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شيماء مجدي
قال إبراهيم شاهين وكيل نقابة المعلمين إنه يؤيد بشدة اقتراح وزارة التربية والتعليم لبدء التعاقد مع معلمين بنظام الحصة، مؤكدا أن الأولوية ستكون لمن أثبت كفاءته في التدريس ضمن مسابقة الـ 120 ألف معلم.

وأضاف "شاهين" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن التعاقد مع المعلمين بالحصة أفضل من فتح باب العمل التطوعى، وذلك لأن التطوع سيكون شرطه أن يكون مؤهلا عاليا فقط ولا يشترط أن يكون حاصلا على بكالوريوس تربوى.

وأشار "وكيل نقابة المعلمين" إلى أن المعلمين فى مسابقة الـ 120 ألف معلم سيوافقون على هذا الاقتراح مضطرين لأنه لا سبيل لديهم سوى هذا الحل، مؤكدًا أن هذا الحل سيسد عجز المعلمين.

وأوضح أن هؤلاء المعلمين لهم فرصة فى التعيين، ولكن على بداية العام الدراسي الجديد.
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