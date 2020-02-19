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محافظات

بمشاركة 5 دول والقبائل العربية..بدء تجهيزات مهرجان الشرقية العاشر للهجن

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:22 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه جار تنسيق أعمال مهرجان الشرقية العاشر للهجن العربية والذي تنظمه محافظة الشرقية بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة تحت رعاية الدكتور خالد العناني  وزير السياحة والآثار والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.


وأضاف المحافظ أنه من المقرر انطلاق فعاليات المهرجان يومي 2 ، 3  من  شهر مارس المقبل بأرض صحراء بلبيس علي طريق بلييس العاشر من رمضان بمشاركة ١٠٠٠ من  الهجين ذات الأصول العربية المملوكة للقبائل البدوية المنتشرة في الشرقية ومختلف محافظات الجمهورية وعدد من الدول العربية (المملكة العربية السعودية - الأردن - الكويت - ليبيا - تونس) لتشارك الهجن وتتنافس في المهرجان لتمنح جوائزعينية وهدايا تذكارية للفائزين.

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وأوضح المحافظ أهمية استثمار سباقات الهجن ورياضاته المختلفة لدعم السياحة الصحراوية والرياضية والتي تجذب أعدادا كبيرة من السائحين علي الصعيدين المحلي واﻷجنبي عن طريق إقامة مهرجان الهجن بمشاركة المحبين والهواة من أبناء القبائل العربية (اﻹحيوات - الحويكات - العيايدة - الترابين – المعازة -المزينة – القرارشة - السواركة – بلي - الفوايدة).


ومن جانبه أكد اللواء الدكتور حسين الجندي أمين عام المهرجان أنه جار الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لتجهيز أرض المهرجان وأن الأعمال تجرى علي قدم وساق بصحراء بلبيس علي طريق بلييس - العاشر من رمضان علي مساحة 50 فدان وعلى مضمار تم إعداده خصيصا بمحيط 10كم لإستقبال الهجن ذات الاصول العربية لتتباري وتتنافس في المهرجان.

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