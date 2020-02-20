برلماني: سأعيد تقديم مشروع قانون لإدراج مادة السياحة ضمن مناهج التعليم

وأكد عبده فى تصريحات خاصه لـ"صدى البلد" أن السياح صناعة يجب أن يتصدرها المحترفون وليس الهواه ، وباتلاى فلايجب أن يكون الغرض من السياحة أن تكون تسلية وقت .





وأوضح أن السياحة من الممكن أن تدخل لنا 100 مليار دولار وتعفينا من القروض الخارجية ، مؤكدا اننا فى حاجه إلى معرفه كيف يتعامل المصريين مع السائح معامله كريمة حتى يعود إلى مصر مره اخرى ومعه ذويه ، ولانعامله معامله سيئه تجعله لايعود لمصر مره اخرى، بالإضافه إلى ضرورة توعية الشعب بماتمتلكه مصر من كنوز واثار ومتاحف.



وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان الى انه سيتقدم بمشروع القانون لرئيس البرلمان ، على الرغم من أنه عرض مشروع القانون على رئيس الوزراء ووزير التعليم السابق و الحالى ورئيس مجلس النواب ووزير التنمية المحلية ووزير الاثار والثقافه، ولكن لم يتم الرد عليه.