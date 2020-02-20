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برلمان

برلماني: سأعيد تقديم مشروع قانون لإدراج مادة السياحة ضمن مناهج التعليم

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:00 ص
النائب محمد عبده
النائب محمد عبده ، عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب محمد عبده ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أنه سيعيد تقديم مشروع قانون لإدراج مادة السياحة ضمن مناهج التعليم بهدف تثفقيف الشعب المصرى بأن نتعامل مع السياحة كقضية قومية ، بإعتبارها مخرج وحيد للإقتصاد القومى.

وأكد عبده فى تصريحات خاصه لـ"صدى البلد" أن السياح صناعة يجب أن يتصدرها المحترفون وليس الهواه ، وباتلاى فلايجب أن يكون الغرض من السياحة أن تكون تسلية وقت .

وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان الى انه سيتقدم بمشروع القانون لرئيس البرلمان ، على الرغم من أنه عرض مشروع القانون على رئيس الوزراء ووزير التعليم السابق و الحالى ورئيس مجلس النواب ووزير التنمية المحلية ووزير الاثار والثقافه، ولكن لم يتم الرد عليه.

وأوضح أن السياحة من الممكن أن تدخل لنا 100 مليار دولار وتعفينا من القروض الخارجية ، مؤكدا اننا فى حاجه إلى معرفه كيف يتعامل المصريين مع السائح معامله كريمة حتى يعود إلى مصر مره اخرى ومعه ذويه ، ولانعامله معامله سيئه تجعله لايعود لمصر مره اخرى، بالإضافه إلى ضرورة توعية الشعب بماتمتلكه مصر من كنوز واثار ومتاحف.
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