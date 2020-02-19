محافظ الشرقية: توفيق أوضاع 85 كنيسة اُستوفي أوراق 30 منها

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجتماعًا مع ممثلي الكنائس و الطوائف المسيحية لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها ، بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبه المحافظ و مديري (الحماية المدنية – التخطيط العمراني – الشئون الهندسية) .





شدد محافظ الشرقية على سرعة إنتهاء إجراءات إستيفاء الكنائس لإشتراطات الحماية المدنية والتراخيص تمهيدًا لتوفيق أوضاعها حفاظًا على الأرواح و المباني وتطبيقا لأحكام القانون.





وطالب المحافظ مدير ادارة الحماية المدنية التنسيق بين الجهات المعنية وإتخاذ اجراءات سريعة ومرنة و اسراع الخطى في الإنتهاء من إجراءات المعاينة للكنائس غير المستوفاه للإشتراطات الحماية المدنية والتراخيص لتوفيق أوضاعها ، مشيرًا إلى أنه تم صدور 10 قرارات لتوفيق أوضاع 85 كنيسة ، تم إستيفاء أوراق 30 منها فقط .





وخلال الإجتماع تم مناقشة إستبدال العدادات الكهربائية الحالية بدور العبادة بأخرى كودية تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء لترشيد إستهلاك الكهرباء والحفاظ على المال العام.





كما طالب محافظ الشرقية بعقد إجتماع منتصف الشهر القادم لمتابعة إستيفاء الكنائس و المباني الخدمية التابعة لها لمتطلبات و إشتراطات الحماية المدنية حفاظا على الأرواح و المباني وتطبيقًا لأحكام القانون.