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أخبار البلد

القوى العاملة: اتفاقية عمل تحفظ حقوق 67 عاملا يرغبون في إنهاء خدمتهم

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

نجحت جهود وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع شركة مصر للهندسة والعدد "ميكار مينا" واللجنة النقابية بالشركة، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية، تحفظ حقوق 67 عاملا يرغبون في إنهاء خدمتهم، بالاتفاق علي تسوية نهائية لموقف مستحقاتهم في إطار من الحوار الهادئ والبناء بين الطرفين.


وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن الاتفاقية ألزمت الشركة بتعويض العاملين الذين يرغبون في إنهاء خدمتهم بصرف مبلغ 20 ألف جنيه لكل عامل، فضلا عن صرف مرتب 3 أشهر لكل عامل وفقا لآخر مرتب.


وقال الوزير إن الطرفين اتفقا على أن يتم صرف التعويضات للعاملين بالشركة على أربع دفعات نقدا وبناءً على أربعة كشوف تضم أسماء العاملين، وذلك بمعدل كشف كل شهر ابتداءً من 5 مارس 2020 كالتالي: الدفعة الأولى يتم الصرف نقدا من 5 مارس حتى 25 من نفس الشهر، والثانية من 5 أبريل حتى 25 من نفس الشهر، والثالثة من 5 مايو حتى 25 من نفس الشهر، والرابعة من 5 يونيو حتى 25 من نفس الشهر.


وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية نهائي لموقف ومستحقات العاملين.


وقد وقع الاتفاقية عن الشركة جمال ثابت بسطا بصفته رئيس مجلس الإدارة، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة بدر أحمد إبراهيم، ومدحت حنا نخلة حنا، وشاكر عبد العزيز أحمد سمري.


وقدم الوزير الشكر لأطراف الاتفاقية على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية.

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