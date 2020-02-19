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محافظات

الكشف على 2020 مريضا بقافلة طبية بإحدى القرى المحرومة بالبحيرة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:26 م
جمالات الدمنهوري

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان قافلة طبية علاجية بقرية طرابمبا مركز دمنهور خلال يومي ١٧-١٨ من الشهر الجارى في إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية للاهالى وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية داخل القرى والعزب والنجوع .

واعلن الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة عن توقيع  الكشف الطبي على  ٢٠٢٠ مريض من خلال  (٧) عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة مثل (جراحة عامة ، جلدية تناسلية ، امراض عيون ، مسالك ، أطفال ، نساء وتوليد ، امراض باطنة) .

وأشار إلى أنه تم خلال القافلة إجراء تحاليل دم وطفيليات لعدد ٣٩٧ مريض و١١ أشعة سينية ، ٣٣ موجات صوتية ، ١٢٠ كشفا مبكرا على الأمراض غير السارية ، ١١٠ استبيان ،و عمل تثقيف صحي لعدد ٣٣٧ وذلك بإجمالي عدد التذاكر المنصرفة ١٨٥٠ تذكرة.

ومن جانبه وجه اللوا هشام آمنة محافظ بإستمرار عمل تلك القوافل الطبية العلاجية مع تكثيف جهود توعية المواطنين لتحقيق المستهدف منها وتحقيق أكبر إستفادة لهم من تلك القوافل والعمل على إيصال الخدمة العلاجية الجيدة بالمناطق المحرومة بقرى وعزب ونجوع المحافظة.

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