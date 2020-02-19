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حوادث

فى واقعة غرق آثار متحف بنى سويف.. إحالة رئيس قطاع المتاحف و7 آخرين للتأديبية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:16 م
صدى البلد
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جودت عيد

وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 124 لسنة 61 قضائية عليا، إحالة رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار و7 مسئولين آخرين من مساعديها بينهم 4 مهندسين للمحاكمة التأديبية العاجلة.


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وتضم قائمة المحالين كلًا من أ.ب  مهندسة مدني بإدارة هندسة المتاحف بقطاع مشروعات المجلس الأعلى للآثار وأميوأ .م ، مهندس كهرباء بإدارة الخدمات الفنية  وم.س ، مهندس مدني  وم.ش  مهندس ميكانيكا وا.ع ، مدير عام الإدارة الهندسية وف.ص رئيس مشروعات المتاحف وا.ص رئيس قطاع المتاحف  وخ .ح ، مدير متاحف الوجه البحري.

 

وأكد تقرير الاتهام أنهم لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة حيث قام المحالين من الأول حتى الرابع تراخوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استلام بنود العقد الأصلي والخاص بعملية تطوير متحف آثار بني سويف.


وتقاعس الثاني منفردًا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال توفير محلول كهربائي بغرف تشغيل مواتير تجفيف المياه الجوفية ببدروم المتحف وارتفاع منسوب المياه الداخلية حيث لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال مخاطبة شركة كهرباء بني سويف في حينه، وذلك بطلب إجراء المعاينة وعمل مقايسة بشأن توفير محلول كهربائي بقدره ٥٠٠ ك ف، وبغرف تشغيل مواتير تجفيف المياه رغم موافقة رئيس قطاع المشروعات.

 

وتبين من أوراق القضية أن المحال الثالث بصفته المنوط به متابعة جهاز الإشراف على عمليه تطوير متحف آثار بني سويف أهمل في متابعة أعمال المحال الثاني مما نتج عنه ترديه في أداء عمله وتراخيه حيال اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توفير محلول كهربائي بغرف تشغيل مواتير تجفيف المياه لسحب المياة الجوفية وارتفاع منسوب المياه داخله.

 

وكشفت التحقيقات أن المحالين الخامس والسادس أهملا في أداء عملهما حيال متابعة إستلام بنود العقد الأصلي الخاص بعملية تطوير المتحف المذكور وذلك مما نتج عنه عدم تشغيل مواتير سحب المياة الجوفية أوتوماتيكيًا والاعتماد على مواتير الجهة المنفذة للعقد.

 

وتضمن تقرير الاتهام أن المحالين السابعة والثامن تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ التعليمات الصادرة من وزير الآثار أثناء زيارته للمتحف، والتي تتضمن التوصية بنقل الآثار المودعة بالبدروم الأرضي بالمتحف وإيداعها بالجناح الأيسر بالدورين الأرضي والأول مما كان من شأنه تعريض آثار المتحف للأصابه والتلف والهلاك الجزئي.

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