افتتاح المؤتمر العلمي الثاني لـ تربية نوعية جنوب الوادي بالغردقة

افتتح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية النوعية بعنوان " التربية النوعية بين مستحدثات العصر والتنمية المجتمعية" والذى يقام بمدينة الغردقة وذلك بحضور الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة السابق والدكتور مصطفى أحمد على عميد كلية التربية النوعية والدكتور محفوظ عبدالستار عميد كلية التربية بالغردقة.





وأكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، في مستهل كلمته الافتتاحية بالمؤتمر على دور كلية التربية النوعية في خدمة المجتمع والجامعة بما تقدمه من خريج قادر على مواكبة التطورات السريعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية توظيف المشروعات الطلابية لخدمة الجامعة والمجتمع للاستفادة من هذه الأعمال في التنمية كعائد للوحدة الإنتاجية في الكلية.





وأوضح رئيس الجامعة، أن جامعة جنوب الوادي حريصة على دعم كلية التربية النوعية بصورة تتلاءم مع تفعيل الوحدة الإنتاجية بالكلية بما يحقق الفائدة منها على نحو عال، ومشيدًا بالتنظيم المتميز للمؤتمر من خلال كلية التربية النوعية بالتعاون مع كلية التربية بالغردقة.





وتحدث الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة، عن أهمية هذا المؤتمر الذى يأتي في ظل مواكبة البحث العلمي للمتغيرات الحديثة ومدى الاستفادة منه في مجالي التعليم وخدمة المجتمع لتحقيق التميز المهني والأكاديمي للخريج الجامعي بما يقدمه من خدمات مجتمعية على أرض الواقع ويساهم في وضع كلية التربية النوعية على خريطة مصاف الجودة والحداثة.





وأشار الدكتور مصطفى أحمد على عميد كلية التربية النوعية، إلى أن المؤتمر يهدف إلى التأكيد على البحث في إمكانية تحقيق البرامج والأقسام لمتطلبات سوق العمل وإبراز دور الكلية في خدمة الارتقاء بالبحث العلمي واتساقه بالخدمة التعليمية والمجتمعية فى ضوء معايير تؤهل الكلية للاعتماد كمؤسسة تمتلك سمات التميز وجاذبة للكيان البشرى ورفع الموارد المادية إيمانًا منها باستمرارية التحسين والتعزيز والتطوير.





وأضاف أن عدد البحوث المشاركة في المؤتمر بلغ 30 بحثا ويشارك بالحضور 60 مشاركا.





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