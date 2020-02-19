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تعليم

حقيقة وقوع مشاجرة بالجنازير بين طالبات مدرسة في إمبابة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:10 م
مشاجرة
مشاجرة
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الوزارة تابعت ما تم تداوله اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن اندلاع مشاجرة بالجنازير بين طالبات مدرسة الباحثة الفنية التجارية بإمبابة التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية.

وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن وزارة التربية والتعليم قد تحركت على الفور التحقق من مدى صحة الخبر المتداول والتأكد من حدوثه داخل أسوار المدرسة المذكورة.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني : أنه بالتواصل مع ادارة شمال الجيزة التعليمية وادارة مدرسة الباحثة الفنية التجارية بإمبابة التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية ، تم التأكد من عدم اندلاع أي مشاجرات اليوم داخل المدرسة ، وبالتالي لا صحة لكل ما قيل بشأن وجود مشاجرة استدعت تدخل الشرطة.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم ، على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات القانونية اللازمة تجاه اي مدرسة تخالف ضوابط الحفاظ على انضباط الوضع بداخلها ، مؤكدًا ان مثل هذه المشاجرات العنيفة مرفوضة شكلا و موضوعا داخل مدارسنا المصرية .

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن المدارس لابد أن يكون لها احترامها فهي محرابا للعلم وليست مكان لممارسة السلوكيات الغير اخلاقية ، وشدد نائب وزير التربية والتعليم على أن لائحة الانضباط المدرسي مطبقة في جميع المدارس .

وكان قد تم تداول خبر ظهر اليوم يفيد بأن  مدرسة الباحثة الفنية التجارية بإمبابة التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية ، ضربن بعضهن بالجنازير ، لدرجة أن إدارة المدرسة استدعت الشرطة بعد عجز مديرة في السيطرة على الوضع.
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