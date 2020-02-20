برلماني: اعتبار المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية قرار إيجابي





أشاد النائب محمد عبده ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان بالقرار الرئاسي بشأن إعتبار المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية ، مشيرا إلى أنه قرار إيجابى ويؤكد أن الرئيس السيسى لديه اقتناع بأن السياحة والاثار جزء من الإقتصاد المصرى.





وأشار عبده فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أحسن إستغلال السياحة وتم تسويقها بطريقة علمية حديثة فإنها ستكون الحل الأمثل لخروج الإقتصاد المصرى من عثرته.





وأوضح عضو لجنة السياحة والطيرن المدنى بالبرلمان أن العائد من السياحة مضمون ومباشر وفورى ، "ويدخل جيوب الناس مباشرة " ، مشيرا إلى أنه إذا تم إستغلال السياحة إستغلال جيد فمن الممكن أن نستوعب 20 مليون عامل يعملوا فى هذه المجال ، بدلا من 5 مليون عامل فى الوقت الحالى.



