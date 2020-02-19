رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق يرحب بإلغاء الحبس في الجرائم الاقتصادية

رحب المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق والخبير القانوني والاقتصادي بالقرار الذي اتخذه البرلمان وهو منع الحبس في القضايا الاقتصادية والاكتفاء فقط بالغرامات المالية على رجال الاعمال والمصنعين المتعثرين .





واضاف عبد الرازق في تصريحات صحفية اليوم أن إعلان مجلس النواب استبدال الغرامات المالية بعقوبة الحبس في القضايا الاقتصادية، يحسن من مناخ الأعمال أمام رجال الأعمال وخاصة المصنعين الوطنيين، ويشجع أصحاب المصانع على مواصلة الإنتاج في مناخ إيجابي.



