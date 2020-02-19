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فن

بعد أزمته الأخيرة.. محمد رمضان يعلن عن عمل جديد

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:46 م
صدى البلد
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منار نور
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديدا له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وأعلن محمد رمضان من خلال الفيديو عن أول عمل فني بعد أزمته الأخيرة قائلا: " ان شاء الله يوم الاحد القادم على التلفزيون السعودي 🇸🇦 ♥ ️ # كاربول_كاريوكي " . 

وكان محمد رمضان قد  نشر منذ أيام الفيديو المثير للجدل من داخل قمرة الطائرة الخاصة وعلق قائلًا: "أنا مكدبتش لما قلت إن الكابتن عارف ان في فيديو بيتصور .. وانا معرفش قوانين الطيران المدني ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل .. ومع ذلك قسمًا بالله لم ولن أتخلى عنه وربنا وحده يعلم بذلك وانا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني، ان شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله".




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