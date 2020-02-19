أخبار الحوادث.. أم تدفن رضيعتها حية.. موظف حكومي ينصب على 6 مواطنين

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:









قررت محكمة جنايات القاهرة حجز محاكمة 6 أشخاص ، لاتهامهم بتزوير المستندات لتهريب أحد الحاويات من الجمارك لجلسة 21 إبريل للحكم.









تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.









قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله ،اليوم، إحالة أوراق المتهمين الثلاثة بذبح طالبة لسرقة منزل والدها، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت المحكمة جلسة الرابع من أبريل المقبل للنطق بالحكم.









وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 124 لسنة 61 قضائية عليا، إحالة رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار و7 مسئولين آخرين من مساعديها بينهم 4 مهندسين للمحاكمة التأديبية العاجلة.









قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية وطبية استهدفت عدد من القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بنطاق محافظات ( أسيوط ، الإسكندرية، الأقصر، البحيرة، الفيوم، المنيا، بورسعيد، جنوب سيناء) وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن وقطاعات (الأحوال المدنية – الخدمات الطبية – المشروعات والتنمية "منظومة أمان") لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى تلك المناطق.









لم تجد أم وسيلة للتخلص من الفضيحة وحملها سفاحا من عاطل سوى قيامها بدفن رضيعتها حياة بمقابر حى المعصرة، تم ضبط الأم وتولت النيابة التحقيق.









أعلنت محكمة النقض، الأربعاء، برئاسة المستشار عبدالله عصر، إطلاق موقع إلكتروني جديد، وقالت المحكمة في بيان: إن إطلاق الموقع يأتى مساهمة في النهوض بأعباء الرسالة المقدسة في إرساء قواعد العدالة نستلهم الماضي، نستنهض الحاضر، ننهض بالوطن وينهض بنا، إعمالًا لما قررته المادة 97 من دستور جمهورية مصر العربية من أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا" وتيسيرًا للقضاة والباحثين بلوغ العدل الذي هو هدف كل نظام قضائي".









أكد إيهاب الرملي، الخبير القانوني، وجود مواد في الدستور والقانون تحار جرائم الاتجار في البشر والأعضاء البشرية، إضافة للمجهود الكبير المبذول من رجال الأمن والتي أسفرت مؤخرًا عن ضبطيات كبيرة للعصابات والكيانات الإجرامية التي تستغل المواطنين البسطاء في تحقيق أحلامهم الدنيئة على حساب المواطنين.













تنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الرابع لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، السبت المقبل وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، ويشارك في أعمال المؤتمر رؤساء وأعضاء بتلك المحاكم والمجالس الدستورية العليا بسائر الدول الأفريقية، إلى جانب مشاركة سفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستوري.







