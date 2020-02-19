أهم الأخبار.. انطلاق القمة المصرية البيلاروسية.. الصحة العالمية: لا يوجد أي إصابات بفيروس كورونا في مصر.. اعرف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأربعاء 19 فبراير 2020، مجموعة من الأخبار السياسية والرياضية والفنية، أبرزها ما يلي:

انطلقت قبل قليل، جلسة مباحثات بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة جلسة مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو .





شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول بين بعض الشركات التابعة لقطاع الأعمال والشركات التابعة للقابضة لوزارة الكهرباء والهيئة العامة البترول، بشأن سداد المديونيات المستحقة عن شركات قطاع الأعمال العام من الكهرباء.





قال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إنه لم يتم أي ظهور لأي حالة جديدة، إلا التي شخصت إيجابية ويتم التعامل معها بطريقة صحيحة وبإنسانية.





.يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك سقوط أمطار على البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة، يصاحب نشاط للرياح المعتدلة على الوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة علي سواحل البلاد





أثار الفنان الشعبى حسن شاكوش، جدلا واسعا من خلال أغنية "بنت الجيران"، والتى تصدر بها التريند باسم "مهرجان حسن شاكوش بنت الجيران".





أكد إيهاب الرملي، الخبير القانوني، وجود مواد في الدستور والقانون تحار جرائم الاتجار في البشر والأعضاء البشرية، إضافة للمجهود الكبير المبذول من رجال الأمن والتي أسفرت مؤخرًا عن ضبطيات كبيرة للعصابات والكيانات الإجرامية التي تستغل المواطنين البسطاء في تحقيق أحلامهم الدنيئة على حساب المواطنين.





انطلقت اليوم الأربعاء أول رحلة ركاب من مطار دمشق إلى حلب، وذلك بعد استعادة الجيش السوري السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف حلب الغربي والشمالي الغربي.



